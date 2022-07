Um homem, 33 anos, foi agredido durante uma partida de sinuca, com um taco, na noite desta quinta-feira, 28 de julho, no bairro Jardim Imperial, em Cáceres. A vítima foi encontrada caída no chão e socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMMT) e levado para o Hospital Regional.

Segundo testemunhas, a vítima e o agressor estavam jogando sinuca e em determinado momento o suspeito desferiu os golpes. A vítima estava impossibilitada de responder ao questionamento dos militares sobre o que teria acontecido.

Policiais militares realizam buscas para localizar o suspeito.