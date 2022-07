Movimento Brasil Verde Amarelo diz que foco do protesto será a transparência do registro de votos nas urnas eletrônicas

Os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em Mato Grosso devem participar da manifestação convocada pelos aliados para 7 de setembro no local ainda não definido. A viagem será organizada pelo Movimento Brasil Verde Amarelo, que defende adaptações no sistema eleitoral ainda para as votações deste ano.

Segundo o produtor rural Antônio Galvan, membro da direção do Movimento Brasil Verde Amarelo, o foco do protesto será a adaptação da urna eletrônica para permitir a conferência do registro de votos aos eleitores.

“Essa situação dá mais ou coloque transparência do comprovante no registro de votos. O que é que tem na urna que não pode mostrar. Eu cidadão Antônio Galvan que o registro, não só na tela, mas no papel impresso também, porque se tiver dúvida eu vou lá conferir”, afirmou.

Dúvidas sobre o registro de votos voltaram a ser levantadas por Bolsonaro no seu discurso de lançamento de pré-candidatura pela reeleição, na semana passada. Ele alega, novamente, que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não responde perguntas das Forças Armadas sobre pontos no processo segurança no registro de votos e contabilização.

“Dá mais para duas ou três pessoas dizerem o que milhões de pessoas querem. Nem a própria indústria trabalha mais com esse tipo de urna, tem que ser impresso, porque aqui não pode ser?”, afirma.

Questionado sobre o momento de tensão que o país atravessa e o receio de aumento da violência durante as campanhas, Antônio Galvan disse que os apoiadores de Bolsonaro “vão estar na manifestação independentemente do que for acontecer”.

Se a manifestação for confirmada para 7 de setembro, ela deve ocorrer no meio do caminho entre a entrada na reta final das campanhas e o dia votação.