A Polícia Militar da cidade de Aripuanã no final da manhã da última quinta-feira, 28 de julho, conseguiu localizar e recuperar uma motocicleta de propriedade da prefeitura municipal.

A ação se deu graças ao trabalho de rondas ostensivas nas imediações do bairro Vila Operária, onde a motocicleta da marca Kasinski modelo 150 10, ano 2012 de cor branca, encontrava-se em uma chácara, que costumeiramente é frequentada por usuários de drogas, escondida em um matagal e coberto com folhas de coqueiro.

Ao fazer uma checagem do veículo no sistema Ciosp, a guarnição policial constatou que a moto é de propriedade do poder executivo municipal da cidade de Aripuanã, e havia sido furtada já há algum tempo.

Um boletim de ocorrências foi confeccionado e encaminhado para a delegacia de Polícia Judiciária Civil, juntamente com a motocicleta apreendida para que fossem tomadas as providencias cabíveis que o caso requer.