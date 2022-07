Na noite de sábado (30/07), por volta das 19h30, em Guarantã do Norte, aconteceu um acidente envolvendo um veículo Cross Fox, de cor branca, segundo informação o condutor pegou o carro emprestado e acabou causando o acidente.

O fato aconteceu na Avenida Jonas Pinheiro, logo após o Cemitério Municipal, já na entrada do Bairro das Palmeiras, as câmeras de um estabelecimento comercial, registraram imagens do veículo que veio desgovernado pela avenida e captou várias vezes. Durante o trajeto do capotamento tingiu um carro estacionado e só parou após bater em uma caminhonete Hilux, ficando com as rodas para cima.

No Cross Fox estava apenas o motorista, ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para receber os atendimentos médicos no Hospital Municipal. A proprietária do veículo capotado, esteve no local do acidente e confirmou para populares que havia emprestado o carro e que iria assumir os prejuízos causados nos outros veículos.

As causas do acidente serão apuradas.