A concessionária que administra a BR-163 foi acionada na noite deste sábado (30) após a colisão de uma camionete GM S-10, branca, um GM Vectra, verde e uma carreta, modelo não revelado. O acidente ocorreu na rodovia federal em frente a bairro Jardim Florais da Amazônia.

Ninguém ficou ferido e assinaram o termo de recusa de atendimento para a equipe de socorro da concessionária. Segundo informações apuradas, a camionete seguia sentido ao Camping Clube quando tentou uma ultrapassagem. A camionete bateu de frente com o Vectra que seguia sentido contrário.

O carro Vectra rodou na pista e atingiu a carreta. O motorista da camionete relatou que o carro vinha com os faróis apagados e por isso colidiu primeiro nele. Quando a equipe de socorro chegou no local os ocupantes do Vectra tinham fugido, deixando latinha de cerveja no carro.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal foi acionada para registrar o boletim de acidente e confrontar as informações repassadas.