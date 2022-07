Cinco homens foram presos por tentativa de furto a uma agência bancária na cidade de Santa Carmem na madrugada deste domingo, 31 de julho. O grupo foi detido em uma ação conjunta entre as equipes da Polícia Militar de Sinop, Santa Carmem, Força Tática, GAP, GUPM de Santa Carmem e com apoio da ARI do 3º Comando Regional.

Os policiais aprenderam com os suspeitos diversas ferramentas de corte que seriam usadas para acessar o cofre do banco. Eles foram encaminhados para a Delegacia de Sinop para as providências cabíveis ao caso.