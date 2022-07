Mais um grave acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas foi registrado pela Polícia Militar na avenida Olavo Inácio Henz, no bairro Módulo - 5, na cidade de Juína, no Mato Grosso. Duas motos sendo uma Titan e uma Bros colidiram frontalmente e um dos condutores ficou gravemente ferido.



Ao chegar no local a guarnição de deparou com os dois condutores caído no chão, ambos com sangramento na cabeça, sendo acionado o Serviço De Atendimento Móvel De Urgência (SAMU) que prestou os primeiros socorros as vítimas sendo uma de 54 anos de idade e outra de 25 anos, todas do sexo masculino, que foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento.

O local foi totalmente isolado e a Polícia Judiciária Civil e peritos técnicos da POLITEC, se fizeram presentes para que fossem realizados os trabalhos periciais no local do acidente que não foi presenciado por nenhuma testemunha ocular dos fatos que pudesse esclarecer a dinâmica do fato.



Os policiais fizeram uma checagem nas motocicletas, e constataram que a motocicleta Honda Bros, encontra-se com o licenciamento em dia, enquanto a motocicleta Honda Titan está com a documentação atrasada e o condutor não possuí carteira nacional de habilitação (CNH) ou permissão para dirigir veículos automotores, sendo tomadas as devidas medidas administrativas.

Os veículos sofreram danos na região frontal, e não foram possíveis serem removidos do local, sendo que a Honda Bros foi entregue a uma pessoa da família da vítima envolvida, e a Honda Titan, ficou sob responsabilidade de um morador das proximidades do local onde houve o acidente.



Na UPA, foi informado que o senhor Ataíde Tavares De Souza de 54 encontra-se em estado grave com o diagnóstico de traumatismo craniano, ele foi encaminhado para a Unidade De Terapia Intensiva, (UTI), enquanto o outro motociclista está internado em observação e deverá passar por exames de raio-x, e encontra-se com um ferimento no supercílio.

Nenhuma das vítimas pôde ser ouvida para esclarecer a cinemática do acidente.

O caso será investigado pela Polícia Civil.