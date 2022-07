Dois homens, identificados como Welson Ribeiro Silva, 27 anos, Eli Anderson Monteiro de Souza Arantes, 23, foram assassinados a tiros na noite de sábado (30), em Sorriso. Segundo site locais, Welson seria patrão de Eli Anderson na distribuidora onde aconteceu o crime.

Com a morte, chega a três o número de homicídios em Sorrioso apenas no sábado. A cidade vive uma onda de violência nos últimos dias. Os dois foram mortos em frente à distribuidora Wos. Segundo testemunhas relataram à Polícia Civil, eles foram surpreendidos por dois homens que chegaram pela rua lateral do imóvel, em uma moto, e efetuaram diversos disparos.

A Polícia apontou que Welson ainda conseguiu correr, porém foi perseguido pelos assassinos e morto com diversos disparos de arma de fogo. Eli também foi alvejado com vários disparos. As duas vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

A Polícia Civil investiga o caso.