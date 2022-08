Um homem de 35 anos foi baleado pelo amigo durante uma bebedeira que aconteceu na madrugada de sábado, 30 de julho, em Marcelândia. Conforme o resumo da ocorrência, funcionários do hospital municipal acionou a polícia comunicando que um homem com ferimentos causados por arma de fogo havia dado entrada na unidade.

Aos policiais, a vítima contou que havia comprado dois engradados de cerveja para beber junto com alguns amigos na casa do suspeito. Durante o encontro, a vítima contou que seu amigo efetuou vários disparos contra uma tábua que estava no banheiro, depois, apontou a arma em sua direção e atirou três vezes.

Logo após os disparos, o suspeito fugiu do local. O homem ainda contou aos policiais que é amigo do suspeito há anos e acredita que ele atirou devido a bebedeira. Ele ainda falou que seu amigo tem duas armas e que sempre ostenta para quem frequenta a sua casa.