Em investigações sobre um homicídio ocorrido na madrugada de sábado (30) em Peixoto de Azevedo, a Polícia Militar obteve informações que indicavam o endereço de onde os autores estavam escondidos. Segundo as informações, uma traficante estaria escondendo dois suspeitos. Eles seriam ligados a uma facção criminosa, bem como estariam escondendo as armas utilizadas no crime.

A equipe policial estava passando pela rua na busca desses indivíduos quando visualizou os suspeitos saindo de uma residência. Ao ver a equipe policial, saíram correndo novamente em direção a residência, sendo perseguidos e detidos. Foi solicitado apoio a guarnição do policial militar de plantão e ao plantão da Polícia Civil, estes compareceram no local para auxiliar na ocorrência.

Dentro da residência encontravam-se um adolescente de 16 anos e sua mãe, bem como uma conhecida traficante. Dentro da residência foram localizadas duas armas de fogo e munições.