De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada por volta das 18h30. Ao chegar no local, vários vizinhos estavam na rua e dentro da casa estava o garoto de 3 anos, caído no chão, deitado sem roupas e com muitas queimaduras pelo corpo.

A criança ainda estava acordada, relatando fortes dores. Familiares contaram que faziam um churrasco e o menino brincava em casa, quando acabou tropeçando na churrasqueira. O disco da chapa caiu no chão, derramando álcool, e entrando em contato com um galão de combustível, que explodiu. O local pegou fogo em seguida. As chamas atingiram a criança e a mãe dela.