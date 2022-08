Em comunicado nas redes sociais, Ana Maria Braga disse que erro é "imperdoável"

Nesta sexta-feira (29/07) o Secretário de Governo Porfival Junior na ocasião representando Prefeito Osmar Moreira, e o Sub Tenente Joirço da Silva, Secretário de Trânsito e Segurança Pública, recepcionaram oficiais da Base Descentralizada Bombeiro Militar do Comando Regional VII, onde em reunião abordaram assuntos relacionados ao apoio logístico que a Prefeitura Municipal de Paranaíta sempre tem ofertado aos militares do Corpo de Bombeiros Militar no decorrer do ano, e nesse momento em que irão atuar durante a Temporada de Incêndios Florestais 2022, sendo esse um dos principais assuntos pautados na reunião.

Ainda em conversa Secretário Joirço da Silva pontuou junto aos oficiais Bombeiros para que em um momento oportuno a Gestão Municipal em parceria com o Corpo de Bombeiros possa trazer a Paranaíta um curso de qualificação de brigadistas para a prevenção e combate a possíveis incêndios.

É importante destacar que durante esse período de queimadas o Corpo de Bombeiros irá atuar em Paranaíta com diversas atividades, entre elas na prevenção e combate a incêndios florestais, realizando palestras escolares, orientações preventivas, formações de brigadas florestais e rondas ostensivas urbanas e rurais, orientando a população sobre a prática do uso de fogo para limpeza de lixos e vegetações.