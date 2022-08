Carlos Eduardo Amaral dos Santos, 30, foi assassinado em uma das ruas do bairro Vila Esmeralda, na noite de segunda-feira (1), em Primavera do Leste (231 km ao Sul de Cuiabá). Rapaz de 26 anos também foi baleado, socorrido e se recupera em uma unidade de saúde.

De acordo com as informações, polícia foi acionada para atender uma ocorrência no final da avenida Belo Horizonte, onde dois homens teriam entrado dentro do bar, abordado dois clientes. Eles foram levados para fora e em seguida baleados.

Segundo testemunhas, foi possível apenas ouvir os disparos, mas ninguém presenciou, de fato, o crime. Após os tiros, os suspeitos fugiram em dois carros ainda não identificados.

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou uma morte. Carlos já não tinha sinais vitais e o local foi isolado. A outra vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA). Caso segue sob investigação.