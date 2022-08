Moradores da Avenida Paraná, bairro Cidade Nova passaram por um sufoco na tarde do último domingo (31), ao serem surpreendidos por abelhas que invadiram residências e atacaram moradores, dois cães não tiveram chance e morreram.

Segundo informações o enxame de abelhas invadiu as residências após o dono do terreno ir até o local realizar a limpeza. O Corpo de Bombeiros foi comunicado e se deslocou até o local, como o perímetro era muito grande, não foi possível isolar o local, muitas pessoas foram atacadas e picadas dentro de suas residências.

Três pessoas entre elas um soldado do Corpo de Bombeiros, foram encaminhados ao Pronto Atendimento, para atendimento médico. O Sargento BM Plínio atendeu a ocorrência e traz mais detalhes; Uma moradora teve seus dois cachorros, um da raça chow chow e um Dachshund (conhecido por Cofap), de nomes Hakina e Lunna atacados pelas abelhas, devido a quantidade de picadas, os animais não resistiram e morreram, não houve tempo para o resgate.

Na tarde desta segunda-feira (01), as abelhas voltaram a visitar as casas dos moradores da região, um profissional com traje adequado esteve no local realizando a remoção do enxame. As abelhas estava embaixo de um pallet coberto por uma lona, além das abelhas também foi tirado uma quantia em mel.

Com a remoção das abelhas é esperado que os ataques não voltam a acontecer na região.