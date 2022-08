Ele foi levado ao hospital, mas já sem sinais vitais; corpo foi encaminhado para o IML de Sorriso

Um bebê de pouco mais de um mês de vida morreu na segunda-feira (1º), em Sorriso (distante a 420 km de Cuiabá). A suspeita é de asfixia, já que o recém-nascido dormia na mesma cama com os pais, que, possivelmente, possam ter dormido em cima dele.

Conforme informações, os agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados por volta das 9h para atender a ocorrência no bairro Boa Esperança. Ao chegar, a criança tinha sido encaminhada para um hospital já desacordada.

Na unidade, a equipe médica relatou que o bebê chegou ao local por uma vizinha após os pais acordarem e notarem que o filho não respirava. Ao chegar, a criança estava com cianose (que é a mudança da cor de pele), rígida e sem sinais vitais.

Diante do caso, uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionada para liberar o corpo do bebê, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Por meio de nota, a Prefeitura do município afirmou lamentar o episódio e se mostrou solidária à família da criança.