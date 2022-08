Um veículo VW Voyage, de cor branca, placas de Nova Mutum/MT, capotou na tarde de ontem terça-feira (02), por volta das 14h00, no Km 601 da BR-163, em Nova Mutum/MT. Segundo informações o veículo seguia sentido Lucas do Rio Verde quando apresentou uma falha mecânica, que resultou em uma saída de pista seguida de capotamento.

O Corpo de Bombeiros e uma equipe de resgate da Rota do Oeste atenderam a ocorrência, o condutor apenas se queixou de dores no ombro direito, A vítima assinou o termo de recusa de atendimento médico e permaneceu no local, no mais apenas danos materiais.