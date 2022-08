O suspeito de 37 anos acabou sendo baleado após tentar contra a vida da esposa e do vizinho com um garfo tridente (utensílio de manejo na agricultura). Após atendimento médico o suspeito deverá ser conduzido à Delegacia Regional de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.



Conforme registro da Polícia Militar do núcleo de Carlinda, o suspeito ficou alterado após a enteada relatar a esposa dele que ele estava em um bar com outras mulheres. O suspeito se alterou e começou a quebrar os objetos na residência.

A vítima então chamou o vizinho, pedindo que ela acionasse a polícia, momento em que o suspeito se apoderou do tridente e tentou agredir o vizinho, que fugiu pulando muro, se escondendo em outra residência. Ao chegar ao local, a guarnição foi recebida pelo suspeito, que investiu contra o militar com o garfo.

Para conter a ação do suspeito e resguardar as vítimas presentes, o militar efetuou um disparo de arma de fogo contra o suspeito, que foi ao solo. O atendimento médico foi solicitado e o suspeito socorrido recebendo os primeiros cuidados e encaminhado ao Hospital Regional de Alta Floresta.



O caso foi registrado, a vítima relatou que já foi agredida e vem recebendo ameaças do suspeito.