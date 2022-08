Jovinilson Rodrigues Lima, 48 anos, morreu na noite desta segunda-feira (1º), após perder o controle de uma caminhonete S10 e cair dentro de uma lagoa, na região da comunidade ‘Carazinho’, no município de Primavera do Leste (230 km de Cuiabá). A vítima não conseguiu sair do veículo e se afogou.



Conforme informações da Polícia Civil, Jovinilson havia acabado de pegar o veículo na oficina, saiu para fazer um teste e não retornou mais. Diante da demora, o mecânico e um funcionário foram atrás do condutor e encontraram o veículo caído dentro da lagoa e o motorista dentro da S10, já sem vida.

A caminhonete bateu na estrutura de concreto às margens do lago e ficou parcialmente submersa. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas no local os socorristas confirmaram o óbito do motorista.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) enviou equipe ao local do acidente e depois encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias do acidente.