O incêndio destruiu completamente uma residência, esta tarde, na avenida Londrina, no bairro Jardim Carolina. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o fogo se alastrou rapidamente. Apenas o banheiro, que era de alvenaria, não foi destruído.

“O restante era de madeira. Segundo o proprietário são cinco peças. A senhora que mora falou que foi curto-circuito. Como é de madeira, é muito rápido, ainda mais os móveis, os utensílios, até o bombeiro chegar já havia pegado fogo em toda a residência”, explicou o subtenente Silva.

A moradora detalhou que houve apenas tempo para sair da casa. “Graças a Deus eu pude salvar ela (criança). Saímos correndo, cheio de fumaça, queimou tudo. Ficamos só com a roupa do corpo. Já está difícil e agora piorou. Quem puder ajudar será bem-vindo, não deu nada (recuperar), fiquei com medo de voltar porque começou a desabar o teto. Não sobrou nada”, disse.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio pode ter iniciado por problemas na rede elétrica.