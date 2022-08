Em uma ação rápida, Polícia Militar de Nova Santa Helena recuperou uma caminhonete Hilux tomada em um assalto no município de Marcelândia. O veículo foi levado de frente de creche na região central de Marcelândia, quando uma professora deixava da unidade escolar e já estava dentro da caminhonete.

Imagens externas registraram a ação. Dois homens passavam pela rua e abordaram a proprietária que estava no interior da Hilux, obrigando-a a sair e posteriormente evadiram-se do local. A PM foi avisada e iniciou as buscas, localizando o veículo a 30 quilômetros do perímetro urbano de Nova Santa Helena em alta velocidade.

Ainda segundo a polícia, ao perceberem a proximidade de viaturas, o motorista realizou uma manobra brusca de retorno, parando à margem da rodovia. Os suspeitos abandonaram o veículo atirando contra os policiais.

A PM realizou o cerco e fizeram a detenção da dupla. Um dos bandidos, relatou que uma facção criminosa havia encomendado uma caminhonete e que eles tinham que roubar e levar até a cidade de Nova Santa Helena, onde outros faccionados iriam clonar o veículo, pois já havia uma encomenda para o veículo desse modelo.

O suspeito relatou ainda que são de Sinop e só foram a Marcelândia para cometer o roubo.