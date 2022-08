Lucélia de Campos Morais, 39, morreu na noite de quarta-feira (3), após um acidente envolvendo a motocicleta em que ela estava e uma caminhonete Hilux. Vítima estava na garupa e seguia com o piloto na BR-136, em Sorriso, quando aconteceu a batida. Ela morreu no local.

Segundo informações, a Concessionária Rota do Oeste e a Polícia Rodoviária Federal foram acionadas por volta das 20h45 para atender um acidente no km 694, perto da entrada da comunidade Mocoró. Testemunhas contaram que a dupla de moto seguia no sentido Lucas do Rio Verde quando foram surpreendidos pela batida traseira. A caminhonete seguia na mesma direção das vítimas.

O impacto da batida fez com que os ocupantes fossem arremessados para às margens da rodovia. A garupa morreu no local e o piloto foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde.

A Rota informou que os ocupantes do veículo não tiveram nenhum tipo de ferimento e assinaram o termo de recusa médica. Condutor informou que a moto estava sem sinalização traseira, o que o impediu de ver o veículo.

A Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec) foi acionada para análise de ocorrência e liberação do corpo. As causas do acidente estão sendo investigadas.