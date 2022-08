O corpo de bombeiros foi chamado próximo das 3h30 da madrugada desta quinta-feira, dia 04, para o atendimento de uma ocorrência de incêndio a residência na rua Santo André, no bairro Módulo - 06, na cidade de Juína, MT.

Segundo o Soldado BM Gleyson, assim que acionados os militares se deslocaram rapidamente ao endereço citado, no entanto, as chamas já estavam por toda casa e tudo que havia no interior foi consumido pelo fogo. Foi constatado pelos bombeiros que não havia ninguém na casa e nem uma testemunha ocular devido ao horário.

O Juína News apurou que o casal viajou ontem às 19h30m, trancou a casa e pela madrugada houve incêndio que pode ter sido criminoso. Os proprietários do imóvel já foram informados do fato e estão em choque. As autoridades locais deverão investigar o caso.