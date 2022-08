De acordo com a Polícia Civil de Sorriso (MT), o marido a impedia de encontrar os filhos e a agredia.

Uma mulher que era mantida em cárcere privado pelo marido em Sorriso, a 420 km de Cuiabá, foi libertada nessa quarta-feira (3), depois que o filho dela denunciou à Polícia Civil que não a via há quatro meses. O suspeito, de 51 anos, foi preso em flagrante.

O filho contou à polícia que começou a desconfiar de que algo estava acontecendo, após notar algumas atitudes diferentes da mãe, já que sempre conversava com ela por telefone. Segundo ele, quando dizia que que estava com saudades, ela sempre inventava desculpas para recusar o encontro.

Após receber as informações, a equipe do Núcleo de Enfrentamento a Violência Doméstica e Familiar da Mulher foi até o endereço da vítima. Ela relatou que era privada de ver o filho e outros familiares e que só tinha permissão de sair de casa acompanhada do suspeito, sempre olhando para baixo.