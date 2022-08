Ontem (04), no km 318 da BR 364, a Polícia Rodoviária Federal abordou uma carreta nas proximidades do município de Campo Verde. Durante a fiscalização, foram solicitados as documentações do veículo e da carga, a qual o motorista informou se tratar de sacos de sal e que teria carregado tudo na cidade de Campo Grande/MS e levaria até o estado do Acre.

A equipe policial observou que o motorista do caminhão estava muito nervoso e trêmulo, o que gerou uma certa suspeita. Em vista disso, foi solicitado que ele abrisse a lona da carroceria, sendo observado que havia algumas caixas que não estavam relacionadas na nota fiscal da carga.

Questionado sobre as caixas, o homem informou que eram uma encomenda. Ao serem abertas, foram encontrados vários tabletes de drogas. Além disso, foi encontrado dentro da cabine do caminhão uma caixa com uma grande quantidade de celulares novos.

Ao total foram apreendidos 280 tabletes de drogas, com peso total de 316,4 kg de maconha e mais 102 aparelhos de celulares novos sem notas fiscais. Diante dos fatos, o condutor foi detido, a princípio, pelos crimes de tráfico de drogas e descaminho, sendo tudo encaminhado à Polícia Judiciária Civil da cidade de Campo Verde/MT.