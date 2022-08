Um acidente envolvendo três veículos deixou a pista da MT-320 parcialmente interditada por cerca de duas horas na tarde desta sexta-feira, em Colíder. De acordo com a Guarda Municipal de Trânsito, os veículos seguiam sentido Nova Canaã do Norte e na altura da pista de motocross, estava ocorrendo o sistema “Pare e siga”.

Uma caminhonete Hilux e um GM Ônix reduziram a velocidade e pararam, esperando o sinal para prosseguir. Um Toyota Corolla que vinha logo atrás, não conseguiu frear e bateu nos dois carros à frente.

Ninguém ficou ferido, mas os veículos ficaram bastante avariados. O condutor da caminhonete é de Cuiabá e seguia para Nova Monte Verde. Já o condutor do Ônix, mora em Nova Monte Verde e estava retornando do Rio Grande do Sul. O condutor do Corolla reside em Alta Floresta.