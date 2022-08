Vítima apresentava corte profundo na cabeça e outros hematomas pelo corpo

Um homem que agrediu fisicamente sua esposa na zona rural do município de Chapada dos Guimarães (67 km ao norte de Cuiabá) foi preso pela Polícia Civil neste sábado (6), após diligências contínuas para apurar a ocorrência.

O suspeito de 35 anos foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal praticado no âmbito da violência doméstica e familiar. O fato ocorreu na sexta-feira (05), na comunidade Água Fria, onde a vítima de 27 anos foi lesionada pelo marido após derrubar uma garrafa de pinga que o mesmo estava ingerindo.

Usando um cabo de vassoura, o suspeito desferiu golpes na mulher, causando um corte profundo na região da cabeça, além de outros hematomas pelo corpo. Logo depois da agressão, o suspeito montou em um cavalo e saiu para comprar mais bebidas alcoólicas, ocasião em que a vítima aproveitou para fugir e pedir socorro.

A mulher foi encaminhada até a Delegacia de Chapada dos Guimarães, e, na sequência, levada para atendimento médico devido a gravidade do ferimento na cabeça e as outras lesões que apresentava no corpo. Diante das informações, os policiais civis passaram a diligenciar no intuito de localizar o suspeito, o qual acabou sendo preso em uma fazenda na manhã deste sábado.

O agressor foi conduzido e interrogado pelo delegado Ricardo Franco acerca das acusações. Em seguida ele foi autuado em flagrante por lesão corporal em conformidade com a Lei Maria da Penha.