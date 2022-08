O acidente envolvendo a Scania e o GM Prisma, ambos de cor branca, ocorreu, há pouco, na rodovia, próximo da avenida dos Tarumãs. As duas condutoras dos veículos não se feriram. A versão apurada, que ainda será investigada, indica que ambos veículo seguiam no mesmo sentido, quando a carreta acabou colidindo na traseira do Prisma, que acabou rodando na pista e ficando na posição lateral.

O trecho que não possui iluminação pública adequada, não foi interditado e o tráfego ficou lento. O automóvel teve danos na lateral esquerda, enquanto a carreta ficou danificada na parte frontal. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para apurar as causas do acidente.