A Polícia Militar fechou uma festa regada a drogas e álcool, prendeu quatro homens e apreendeu 16 adolescentes na madrugada deste domingo (07), em Nobres (121 km de Cuiabá). O evento estava sendo patrocinado por uma organização criminosa, que pratica fraudes na OLX.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram informados que a festa, que estava sendo divulgada amplamente nas redes sociais, tinha diversos adolescentes e era regada a drogas e álcool.

Quando a PM chegou no local, várias pessoas começaram a correr e diversas delas conseguiram fugir pulando os muros dos fundos. No meio da correria, um rapaz foi detido escondido e, com ele, foi encontrada uma garrafa com “loló”.

Os agentes fizeram busca pessoal e encontraram diversas porções de maconha, pasta base de cocaína, cigarros de maconha, bebidas e dinheiro. Ao todo, foram apreendidos 16 adolescentes. Vários deles bastante alcoolizados.

Os organizadores da festa, identificados como R.M.S. e H.N.O., foram detidos após a confirmação dos entorpecentes no local e da presença de menores de idade. Além disso, também não foi apresentado alvará para realização do evento.

Com isso, a festa foi encerrada, o som desligado e todos encaminhados para a delegacia de Nobres. O Conselho Tutelar também foi acionado e fez o devido encaminhamento dos menores.