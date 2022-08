Por volta das 6h20min da manhã do último sábado, o corpo de bombeiros de Guarantã do Norte foi acionado para atender uma vítima de acidente em uma estrada que liga a BR-163 ao bairro Eco Park em Guarantã do Norte.

Testemunhas relataram que o homem estava em uma motocicleta Yamaha YBR passou direto em uma curva, bateu em uma cerca e foi arremessado a alguns metros.

Segundo o corpo de bombeiros, ele foi socorrido em estado grave, com suspeita traumatismo craniano encefálico.

Não foi informado o atual estado de saúde da vítima.