A vítima foi identificada sendo Jesuildo Rodrigues Guimarães de 35 anos, segundo informações ele conduzia um veículo Fiat Strada quando colidiu com uma carreta Scania na BR 163, próximo do posto fiscal Serra de Cachimbo.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi informada e esteve no local. Segundo informações Jesuildo Rodrigues estava indo para fazenda de seus pais na comunidade Vale do 15, zona rural de Guarantã do Norte.

Jesuildo trafega com seu veículo na rodovia e, em dado momento á vítima invadiu a pista contraria vindo a colidir com a carreta. A vítima ficou presa às ferragens e veio a óbito ainda no local, após os procedimentos de perícia foi feito a retirada do corpo do homem e entregue a Politec.

A Polícia Rodoviária Federal prosseguiu com o controle do tráfego de veículos. O acidente de trânsito ocorreu por volta das 05h:30min da manhã deste domingo (7), km 1053 da BR 163 sentido estado do Pará, a cerca de 26 km da cidade de Guarantã do Norte.