Érica Fernanda de Jesus Fernandes era passageira do veículo e voltava de uma pós-graduação em São Paulo, quando sofreu o acidente.

A médica veterinária Érica Fernanda de Jesus Fernandes, de 33 anos, morreu em um acidente de trânsito, na madrugada desta segunda-feira (8), na BR-163 em Sorriso, a 402 km de Cuiabá. O veículo em que a veterinária estava colidiu com uma anta.

De acordo com a concessionária que administra a rodovia, duas mulheres estavam no carro, que seguia na BR-163. Ao chegar ao km 775, o carro atingiu o animal e capotou, saindo da rodovia. O veículo parou entre 80 e 100 metros de distância do local da colisão.