Bombeiros levaram cerca de quatro horas para resfriar a carga.

Um incêndio atingiu 5 mil fardos de algodão nesta segunda (8), em Tapurah, a 414 km de Cuiabá. Depois de quatro horas de trabalho, os bombeiros controlaram as chamas. Houve prejuízo de R$ 20 milhões com a perda dos fardos, de acordo com estimativa do engenheiro agrônomo Diego Onttonelly.