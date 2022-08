Bombeiros da 14ª Companhia Independente Bombeiro Militar (CIBM) foram acionados por moradores do setor aeroporto da cidade de Juína, no Mato Grosso, para registrar uma ocorrência sobre a morte de macacos, e também foram informados que alguns animais apresentam características de que estão doentes.



Segundo relato dos moradores aos soldados do corpo de bombeiros, Calazans e Lacerda, os animais vivem em uma área de reserva as margens do rio Perdido onde costumeiramente todos os dias de manhã e também a tarde um bando de macacos da espécie Bugio e Aranha, sempre frequentava a área verde, onde eram percebidos por todos os moradores devido ao barulho que faziam.



O soldado BM Calazans disse ao Juína News que ao chegar no local, populares relataram que encontraram vários animais mortos e outros se arrastando pelo chão, causando muita preocupação aos moradores da comunidade que após sentir falta dos animais, resolveram comunicar as autoridades acionando os profissionais do corpo de bombeiros que repassaram o caso para a secretaria municipal de saúde da cidade de Juína e também para a equipe da Secretaria Estadual De Meio Ambiente (SEMA), pois em uma breve observação os bombeiros militares encontraram alguns animais mortos e já em estado avançado de decomposição.



O caso que ainda é um mistério deverá ser investigado pelas autoridades competentes que poderão descobrir o que realmente vem causando a morte dos animais.