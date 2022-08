Morador de Arenápolis (258 km ao médio-norte de Cuiabá) ganhou R$8.140,75 em uma aposta de 4 acertos da Quina Concurso 5920, realizada na loteria Sorte Azul, na noite de quarta-feira (10). A estimativa para o mesmo concurso nesta quinta-feira (11), é de R$ 700.000,00.

Os sorteios da Quina acontecem de segunda a sábado. Precisa marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Já na Mega-sena, cerca de 13 de moradores de Cuiabá acertaram na aposta de 4 números e arrecadaram de R$ R$1.284,73 a R$3.854,15. Assim como teve ganhadores da mesma aposta em Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop, Primavera, Nova Xavantina, Jaciara, Feliz Natal e Peixoto de Azevedo.

O próximo sorteio da Mega-sena será no sábado com prêmio acumulado no valor de R$ 27.000.000,00. A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados.