Food trucks de Sinop terão a oportunidade de comercializarem seus produtos em dois grandes eventos que compõe a programação oficial de comemoração do 48º aniversário do município, entre 2 e 14 de setembro. Isso porque a Prefeitura lançou chamada pública para seleção de empresas interessadas em trabalhar com a venda de alimentos no 2º Torneio de Pesca (dias 3 e 4) e Festival de Praia (dias 7, 10 e 11).

As inscrições são gratuitas e o recebimento dos envelopes com as propostas será entre 15 e 24 deste mês (data em que serão abertos, a partir das 13 horas, na Prefeitura). Para participar, entre outros pontos, os food trucks devem apresentar inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) e comprovante no cadastro municipal de Vigilância Sanitária.

Para seleção, haverá uma Comissão Técnica de Avaliação, que julgará critérios como: principais produtos ofertados e relação custo-benefício, considerando o tamanho da porção, menor preço e cardápio, comprovação de experiência anterior com objetos similares através de número de permissões expedidas, infraestrutura para os clientes (mesas/bistrô, cadeiras/bancos, toldos, cobertura) e outros.

Serão disponibilizados 30 pontos na Praia do Cortado e entre os alimentos inclusos estão sanduíches, salgados frito e assado, pão de queijo, cachorro quente, pipoca, salada de frutas, batata frita, pastel, prato feito, churros, entre outros. A infraestrutura elétrica e hidráulica é de responsabilidade das empresas.

A Prefeitura explica que optou pela comercialização de alimentos para a população através do food truck, primeiro porque eles [food truck] já possuem uma estrutura básica de cozinha e, também, porque o local é de difícil acesso e a ligação de água e energia, essenciais para a manipulação de alimentos. Os restaurantes sobre rodas, como são comumente chamados os food truck, além de oferecerem todas as condições básicas de higiene, acabam, também, se tornando mais práticos para esse tipo de evento.

O edital com todos os detalhes da chamada está disponível no Departamento de Licitações da Prefeitura na opção “Licitações”.

O 2º Torneio de Pesca conta com a colaboração e o total apoio da Marinha do Brasil e o Festeja Sinop tem o apoio do Grupo Sinop, Shopping Sinop, Grupo Machado e Câmara de Vereadores.