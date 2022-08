Um homem de 33 anos foi preso, hoje, por porte ilegal de arma de fogo e munições, na BR-163, em Sorriso. Com ele, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma pistola 635 e nove munições.

O suspeito dirigia um veículo, sentido Lucas do Rio Verde, quando, nas proximidades do posto da PRF, fez uma ultrapassagem proibida, forçou outra ultrapassagem e acabou sendo abordado. Durante o teste do bafômetro, os policiais perceberam que o suspeito estava com um volume na cintura. Ao fazerem a revista pessoal, os PRFs encontraram a arma.

Após o suspeito alegar que não possuía porte de arma, a PRF acabou dando voz de prisão e o encaminhando à delegacia.