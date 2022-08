A Prefeitura de Sinop já iniciou os trabalhos para a atualização do Inventário de Oferta Turística e implantação do Plano Municipal de Turismo de Sinop, duas importantes ferramentas para o desenvolvimento estruturado do setor que vem crescendo, à passos largos, no Brasil e, principalmente, em Sinop.

Capitaneado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é que agrega a pasta de Turismo, o desenvolvimento do Plano conta com uma parceria do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e de uma empresa especializada que fará todo o trabalho de campo, visitando propriedades e identificando estabelecimentos e oferta turística do município em geral.

De acordo a turismóloga da Prefeitura, Leidiane Viegas, o turismo é uma cadeia. “Para que um local de visitação possa se sustentar, é preciso que haja a estruturação da rede hoteleira, de bares, restaurantes, lojas de souvenir. É preciso que os portões de entrada [rodoviária, aeroporto e placas indicativas] daquela cidade sejam estruturados e, principalmente mão de obra qualificada para receber o turista explica.

O consultor da empresa contratada para o desenvolvimento do Plano Municipal de Turismo, Luiz César de Miranda, ilustra a fala da turismóloga explicando que a proposta é construir, junto com o Conselho Municipal de Turismo, várias frentes de trabalho para, assim, transformar as potencialidades turísticas de Sinop em um plano de ação.

Além do trabalho de entrevistas nos principais atrativos, também está sendo realizada pesquisa junto aos meios de hospedagem, bares e restaurantes e principais serviços ligados ao setor. A equipe credenciada está devidamente identificada e dúvidas e informações podem ser sanadas através do telefone da Secretaria 66 3520-7585. “Essa coleta de informações não ficará apenas na região central, nessa semana visitamos pontos importantes inclusive no Assentamento Wesley Manoel dos Santos, nosso objetivo é desenvolver o turismo como um todo em nosso município”, finalizou a turismóloga.

O trabalho da consultoria vem para complementar as ações que já estão sendo desenvolvidas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico como regulamentação e qualificação de condutores de turismo local, credenciamentos de atrativos turístico, retomada de eventos, qualificação de mão de obra, orientação para prestadores de serviços atuantes na atividade turística realizem ou atualizem seu cadastro no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), do Ministério do Turismo, entre outras.

A previsão é que todas as etapas de técnicas, de visitas, catalogação e elaboração do Plano Municipal de Turismo sejam concluídas e entregues à Prefeitura, ainda em outubro desse ano.