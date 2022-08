Um Fiat Uno, branco, acabou capotando às margens da MT-208 em Nova Bandeirantes, na tarde de ontem quinta-feira (11) próximo a Fazenda Rosane. O condutor recebeu os primeiros atendimentos pela unidade médica de Nova Monte Verde.

De acordo com informações repassadas à redação do site Nativa News, o condutor, um funcionário de uma cooperativa de créditos de Nova Bandeirantes perdeu o controle da direção e acabou capotando, saindo da pista. Não foi informado o estado de saúde do motorista.

O veículo ficou completamente destruído.