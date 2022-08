Vinicius Bernardinelli Dacache, de 37 anos, trabalhava com frete na região de San Matías

Acusado por uma série de roubos a bancos em Mato Grosso, Vinicius Bernardinelli Dacache, de 37 anos, foi encontrado morto dentro de sua fazenda, em San Matías, na Bolívia, na madrugada da última quarta-feira (10).

Conforme informações da imprensa local, ele foi alvejado com 11 tiros. Vinícius, mais conhecido como “Pipa ou Pindoga”, foi encontrado por agentes da Força Especial de Combate ao Crime, na manhã de quinta-feira (11), que foram ao local após serem acionados por uma testemunha.

No país, o rapaz era empresário do ramo de frete de trator e máquina. Ao ser localizado, ele não portava carteira, celular nem chave da fazenda e do carro, que estava estacionado ao lado do corpo. Dos 11 tiros, três acertaram a cabeça do rapaz.

No local, os investigadores recolheram sete cápsulas, cujo calibre ainda não foi determinado. A princípio, o crime teria sido tratado como latrocínio, mas a hipótese já foi descartada durante as investigações. Vinicius tinha uma ficha criminal que vai desde roubo a tráfico de drogas. Ele chegou a ser condenado por roubo a banco em 2006.