O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Sorriso, ofereceu denúncia contra seis integrantes de facção criminosa. O grupo vai responder por organização criminosa e tentativa de homicídio qualificada. Foram denunciados: Alisson Monteiro da Silva, Douglas da Silva Costa, Daniel Toscano da Conceição, Jhonatan Toscano da Conceição, João Victor Ramos de Araújo e Tonny Richard da Silva Lima.



De acordo com o MPMT, por volta da meia-noite do dia 23 de maio deste ano, os denunciados invadiram um estabelecimento comercial e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra Rodrigo Carneiro Cruz. No momento do crime, outras duas pessoas também foram atingidas. Todas as vítimas receberam atendimento médico e sobreviveram.



Segundo o autor da denúncia, promotor de Justiça Luiz Fernando Rossi Pipino, um dos integrantes da organização também foi atingido no momento da ação e foi preso em flagrante. Do grupo, um encontra-se preso, outro ganhou a liberdade após revogação da prisão pelo Juízo local, três estão com mandado de prisão em aberto e o sexto foi vítima de homicídio em outra ocorrência, pouco tempo depois.



A disputa entre facções no município de Sorriso tem motivado a prática de diversos crimes. Em menos de 15 dias, 11 homicídios foram registrados no município.