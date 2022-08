A colisão ocorreu entre os municípios de Tangará da Serra e Campo Novo do Parecis

Marinalva de Souza, de 51 anos, morreu após se envolver em um grave acidente na manhã de sexta-feira (12), em Tangará da Serra (distante a 252 km de Cuiabá). Na colisão, outras cinco pessoas ficaram feridas, sendo duas em estado grave.

A vítima estava em um Fiat Strada que foi atingido por um Ford Ranger na MT-358, por volta das 8h40. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Uma outra pessoa que estava no veículo ficou ferida. A colisão ocorreu entre Tangará e Campo Novo do Parecis. Conforme o Corpo de Bombeiros, a mulher conduzia o Strada sentido a Tangará quando a Ranger, que estava no sentido contrário, tentou fazer uma ultrapassagem e colidiu contra o veículo.

Com o impacto, a mulher ficou presa às ferragens. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Na caminhonete havia quatro homens, que ficaram feridos, sendo dois em estado grave. Eles foram encaminhados para uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA).

Os veículos ficaram destruídos. Além do Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram acionadas para auxiliar na ocorrência. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia de Delitos de Trânsito (Deletran).