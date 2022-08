Um princípio de incêndio em uma usina de etanol de milho em Sinop, mobilizou a brigada da empresa na manhã de ontem sexta-feira (12). O fogo atingiu uma de duas torres de resfriamento reservas, utilizadas para resfriamento da água na troca térmica do óleo dos geradores.

Segundo a empresa, não houve qualquer dano à produção. Ninguém se feriu.

A Inpasa - unidade de Sinop - vem a público esclarecer o ocorrido na manhã desta sexta-feira (12) em uma de duas torres de resfriamento reservas. A torre de contingência, utilizada para resfriamento da água na troca térmica do óleo de nossos geradores, teve um princípio de incêndio que rapidamente foi controlado, não causando qualquer dano ao processo e/ou trabalhadores.

Esclarecemos, ainda, que tal módulo é da fase de ampliação e não estava interligado ao processo em funcionamento, ou seja, não estava operando.



A Inpasa conta com Brigada de Incêndio própria e alta tecnologia no sistema de combate a incêndio, sendo que o trabalho foi feito com excelência pela equipe de plantão, a qual está sempre preparada.

Inpasa Brasil