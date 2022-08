Pessoas física e jurídicas são acusadas de participar de organização criminosa que provocaria incêndios sistemáticos em mata em Colniza

Forças policiais cumprem sete mandados de buscas e apreensão em Colniza contra pessoas físicas e jurídicas suspeitas de integrar organização criminosa de degradação ambiental. As ordens judiciais são cumpridas na Operação Jomeri, um desdobramento da fiscalização ocorrida no dia 05.

De acordo com as investigações, um grupo de indivíduos estaria se organizando para provocar, de forma coordenada, queimadas em áreas de floresta nativa em vários pontos da região de Colniza.

O modo de agir seria o mesmo utilizado há três anos, no Pará, quando a fumaça gerada por queimadas criminosas percorreu milhares de quilômetros pelo território brasileiro.

A área total das propriedades investigadas ultrapassa 300 mil hectares, dos quais já se constatou um desmatamento de 50 mil hectares. Os envolvidos na ação poderão responder pelos crimes de associação criminosa, desmatamento e queima ilegal, crime contra a administração ambiental, dentre outros. A investigação teve início no ano de 2021.

Além das medidas de busca e apreensão, o Ministério Público do Estado (MPE) instaurou dezenas de procedimentos de natureza cível, buscando a reparação socioambiental pela degradação já ocorrida.

O valor total das indenizações é de R$ 421.731.922,05.

As ações são executadas em conjunto pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco Ambiental), Promotoria de Justiça de Colniza, Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema), Delegacia Regional de Juína, Delegacia Municipal de Colniza, Grupo de Operações Especiais (GOE), Batalhão de Proteção Ambiental da Polícia Militar e Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema).