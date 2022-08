Vítimas se juntaram e conseguiram imobilizar a quadrilha

Quatro criminosos, com idades entre 23 e 71 anos, foram presos depois de invadir uma propriedade rural em Cáceres (285 km de Cuiabá). Peões que trabalham no local conseguiram se juntar e imobilizar a quadrilha até a chegada da polícia. O caso foi registrado na quarta-feira e divulgado agora pela polícia.

Conforme o boletim de ocorrência, os bandidos já chegaram no local atirando, com o intuito de amedrontar as vítimas. Apesar disso, ninguém se feriu. O responsável pela fazenda e os funcionários estavam trabalhando normalmente, quando se viram acuados pelos criminosos.

Nesse momento, correram em busca de abrigo, fugindo dos tiros disparados pelo bando. Os bandidos eram muito violentos e ameaçavam a todos que estavam no local. Segundo uma das vítimas, eles queriam que todos saíssem da propriedade para que conseguissem roubar objetos de valor.

Nesse momento, os trabalhadores se uniram e, aproveitando-se do fato de que os criminosos não sabiam onde eles estavam, os cercaram, entraram em confronto e conseguiram imobilizar o bando. Enquanto isso, um deles foi até uma propriedade vizinha usar o telefone para acionar a polícia.

Quando os policiais chegaram ao local, visualizaram um aglomerado de pessoas e os criminosos imobilizados. Com a quadrilha foram encontradas uma pistola 9 milímetros e um revólver calibre .38, ambos com munições.

Os bandidos foram detidos e encaminhados para a delegacia da cidade. O caso é investigado pela Polícia Civil.