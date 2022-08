Ele levava uma carga de grãos avaliada em R$ 200 mil.

Um caminhoneiro foi preso, neste sábado (13), com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsificada e com as placas do caminhão trocadas, em Paranatinga, a 411 km de Cuiabá. Ele levava uma carga de soja avaliada em R$ 200 mil, de acordo com a Polícia Militar.