Um caminhão-cegonha pegou fogo, na manhã deste domingo (14), na BR-364, próximo da cidade de Alto Garças, a 366 km de Cuiabá. O motorista, identificado como Nicolas Cavalcante, contou à policia, que o fogo começou na parte de baixo, do lado do passageiro e ele só conseguiu parar o caminhão no acostamento e descer rapidamente, antes do fogo se alastrar.