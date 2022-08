Homem que não teve a identidade confirmada foi encontrado morto, afogado dentro de um carro que caiu em um córrego na cidade de Lucas do Rio Verde (354 km ao norte de Cuiabá). Corpo da vítima foi encontrado no banco traseiro do veículo e os Bombeiros acreditam que ele tentou quebrar o vidro traseiro para sair, mas não deu tempo e ele morreu.

Corpo de Bombeiros informou ao site Lucas Notícias, um morador da região fazia caminhada na rua – sem asfalto – quando flagrou o carro com as 4 rodas para cima dentro do córrego. Até aquele momento, não era sabido que havia vítima.

O resgate foi acionado, bem como um guincho, que puxou o carro. Para a surpresa dos bombeiros, havia um homem já sem vida no banco traseiro. Perto da mão dele, uma chave de rodas. A princípio, os socorristas acreditam que, pelo fato do carro ter capotado e a parte da frente ter ficado mais submersa, ele tentou fugir quebrando o vidro traseiro, mas sem sucesso.

Perícia de Sorriso foi acionada. Vítima não estava portando nenhum documento, o que está dificultando a identificação. Uma segunda vítima também é procurada, mas não há confirmação de que ela realmente existe.