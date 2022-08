Uma discussão de trânsito entre um bombeiro militar de Guarantã do Norte e um policial militar de Matupá acabou em troca de tiros na BR-163 entre Guarantã do Norte e Matupá agora a pouco.

Segundo as primeiras informações repassadas, o bombeiro militar que vinha de uma viagem de Cuiabá juntamente com seus pais e ao passar nas proximidades do Posto Mirian, os dois militares se cruzaram e houve uma desavença no trânsito.

Após trocas de palavras de baixo calão, os dois seguiram rumo Guarantã do Norte pela BR-163 onde começou a troca de tiros. Um dos tiros disparado pelo policial militar acertou de raspão as costas do bombeiro militar e a cabeça de seu pai.

Neste momento o pai que estava na direção parou o veículo, onde a troca de tiro se intensificaram e o policial militar foi alvejado em uma das pernas.

Após o ocorrido, o bombeiro militar conseguiu seguir e chegar no hospital municipal de Guarantã do Norte. Informações dão conta que o policial militar se deslocou até o hospital municipal de Matupá.

O policial, o bombeiro e seu pai não correm risco de morte.