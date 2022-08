Inquérito da Polícia Civil de Cortiguaçu (950 km ao noroeste de Cuiabá) vai traçar um perfil do estuprador em série preso no município no dia 30 de julho, após cometer o crime sexual contra duas meninas de 10 anos. Pesa contra ele, além dos dois estupros que resultaram em sua prisão, outros 3 casos sob investigação.

À reportagem do , o delegado responsável pelo caso Mateus Reines destacou que, quando o suspeito consegue agir dentro da modalidade do crime por mais de duas vezes e obtém “sucesso”, ele passa realizar os atos no mesmo modus operandi.

“Como ele se livrou dos primeiros casos investigados, ele continuou cometendo o crime, que é algo que ele faz e consegue se safar. Mas, agora já o pegamos e ele que segue preso e indiciado”, disse.

Outro ponto que o delegado destacou é que, como a área da cidade – de 20 mil habitantes – é muito grande, ele tinha ‘facilidade’ em fugir dos crimes. O estupro das crianças, por exemplo, foi cometido no Distrito de Nova União, que fica 100 km de Cotriguaçu.

“Ele agia pela facilidade de escapar, já que a extensão territorial é muito grande. O estuprador em série age da mesma forma e continua acreditando que vai conseguir fugir sempre. Ainda que não tenhamos o perfil, temos muitas evidências”, destacou.

O estuprador de 19 anos trabalhava como ‘diarista rural’ nas fazendas da região, profissão considerada normal por lá. Para cometer os crimes, utilizava ainda roupas largas, como camisas, camisa de frio, para evitar ser reconhecido.

“Ele sabia que o que estava fazendo era um crime, tanto é que ele chegou a usar máscara em dois dos crimes, acreditando que não seria reconhecido”. Além das duas meninas de 10 anos, outras duas, com 14 anos na época, reconheceram o agressor.

Confissão

À polícia, ele disse que ‘estava andando de moto’, quando o pneu furou. Nesse momento, ele flagrou as duas meninas de 10 anos. De moletom vermelho e com uma faca de punho, foi até a casa delas e as estuprou.

Com uma das crianças houve conjunção carnal. A outra teve o corpo violado pelo agressor, que alegou ter feito consumo de álcool antes do crime. Depois que estuprou as meninas, foi para uma oficina onde queria trocar o pneu. Ele foi preso logo em seguida em flagrante pelos crimes.

As roupas usadas pelo criminoso foram encontradas escondidas. A faca usada no crime também foi apreendida e estava gravada o nome dele.