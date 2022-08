A Polícia Militar foi acionada, onde de imediato estiveram no local e encontraram os ocupantes sendo socorridos por terceiros

O acidente foi registrado na noite de sábado (13-08) no Centro do município de Novo Mundo/MT. Segundo informações, a condutora de 33 anos conduzia um veículo Fiat Uno quando em dado momento perdeu o controle da direção, fazendo com que o veículo capotasse várias vezes, e caísse dentro de um lago que existe no local.

A Polícia Militar foi acionada, onde de imediato estiveram no local e encontraram os ocupantes sendo socorridos por terceiros, onde as vítimas foram encaminhadas para a Unidade de Saúde pelos policiais. Foram registrados apenas danos materiais, os ocupantes do veículo só tiveram ferimentos leves.